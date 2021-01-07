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مستوطنون يقتحمون مقام النبي موسى والأقصى

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 14:38

مستوطنون يقتحمون مقام النبي موسى والأقصى
أثناء اقتحام المستوطنين (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، مسجد ومقام النبي موسى جنوب أريحا في الضفة الغربية، كما اقتحم مستوطنون آخرون، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلّة.

وأظهر مقطع مصوّر أن عددا من المستوطنين المسلحين، اقتحموا مقام النبي موسى والتقطوا صورا للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه.

ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، "بتدنيس مجموعة من المستوطنين المقام".

وقالت إن الاقتحام يُعدّ "خطوة خطيرة ومدانة، وسابقة يجب الوقوف عليها للمحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة النائية".

وناشد وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، "المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي أن توقف هذه الانتهاكات التي تتواصل على تاريخنا وتراثنا ومقدساتنا جميعا سواء في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وليس آخرها مقام ومسجد النبي موسى".

من جانبها، أفادت دائرة أوقاف القدس المحتلة، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وتأتي الاقتحامات بالتزامن مع دعوات إلى أداء طقوس تلمودية سيقودها عدد من حاخامات جماعات الهيكل المتطرفة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستوطنون
#مقام النبي موسى

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