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اعتقالات بالضفة وأهالي سلوان يتصدون لجرافات الهدم

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 09:48

اعتقالات بالضفة وأهالي سلوان يتصدون لجرافات الهدم
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تصدى أهالي حي وادي الربابة في سلوان يتصدون لجرافات الاحتلال ومنعوها من تجريف أراضٍ في حي وادي الربابة.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال شنت مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة، تركزت بمحافظتي الخليل وجنين، حيث تم اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من الخليل بينهم محاميان.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي سهيل عاشور الحسيني ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، واعتقلت المواطن حسين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، واغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا.

بينما في محافظة جنين، أغلقت قوات الاحتلال، حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ما تسبب بإعاقة تنقل المواطنين بين محافظتي جنين وطولكرم وبلدة يعبد والقرى المحيطة بها.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، تعرض مجموعة من جنوده لإطلاق نار ومحاولة دهس خلف حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط منطقة أم الريحان، وأغلقت عددا من الطرق، ونصبت الحواجز العسكرية، لملاحقة المنفذ الذي انسحب من المكان، فيما لم تعلن عن وقوع إصابات.

ومن القدس، أفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الربابة لتجريف أراضيه الزراعية لصالح الاستيطان، إلا أن المقدسيين المرابطين هناك تصدوا لها بأجسادهم، ومنعوها من تنفذ أعمال التجريف والتخريب في المنطقة.

وأشار إلى أن أراضي حي وادي الربابة تتعرض منذ عدة أشهر، إلى أعمال تجريف وتخريب تمهيدا للاستيلاء عليها وتنفيذ مشاريع فوقها لصالح المستوطنين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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