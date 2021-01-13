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القدس المحتلة: الاحتلال يعتقل 8 شبان في الطور

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 22:58

القدس المحتلة: الاحتلال يعتقل 8 شبان في الطور
مداهمات واقتحامات ليلية (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، 8 شبان عقب مواجهات اندلعت في بلدة الطور في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور، وداهمت عدد من منازل الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز صوب الشبان والمنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ قوات الاحتلال "اعتقلت 8 شبان هم: محمد أكرم أبو الهوى، وخليل عطا أبو الهوى، وأشرف غيث، وإبراهيم أبو الهوى، وداود أبو لبن أبو حطب، وفادي حجازي أبو الهوى، وآدم سامي أبو الهوى، وتامر محمود أبو الهوى".

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، مواطنين من بلدة إذنا غرب محافظة الخليل .

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال "اعتقلت غسان بسام طميزي (31 عاما)، ومعتز محمود العسود (24 عاما) بعد توقيفهما على مدخل البلدة، أثناء تأديتهما عملهما في قسم المياه التابع لبلدية إذنا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قوات الاحتلال الإسرائيليّ
#بلدة الطور
#القدس المحتلة

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