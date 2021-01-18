الصحة الفلسطينية: 8 وفيات و524 إصابة بكورونا الأحد

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فيما تم تسجيل 524 إصابة جديدة بالفيروس و944 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية، طولكرم 1، وبيت لحم 1، والخليل 1، وجنين 1، ورام الله والبيرة 1، وفي قطاع غزة 3 وفيات.

وأظهرت البيانات الطبية وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، أشار التقرير الوبائي إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 33، وسلفيت 15، وطوباس 12، وقلقيلية13، وضواحي القدس 20، وبيت لحم 22، ونابلس 44، والخليل 41، وجنين 23، ورام الله والبيرة 64، وقطاع غزة 237.

وأضاف تقرير الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 66، وسلفيت 14، وطوباس 6، وقلقيلية 16، وضواحي القدس 27، وبيت لحم 30، ونابلس 221، والخليل 32، وجنين 48، رام الله والبيرة 87، أريحا والأغوار7، وقطاع غزة 390.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون أي تغيير.

وأوضح رئيس خلية إدارة "أزمة كورونا" بوزارة الداخلية العميد فايق المبحوح، أن خلية الأزمة قررت الإبقاء على الإجراءات دون تغيير.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم قال إن "الإجراءات مستمرة، بما فيها الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى فجر الأحد".

وفي السياق، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وأوضحت أن واجبات إسرائيل بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحًا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق.