الصحة بغزة: لا وفيات وتراجع بإصابات كورونا

لأول مرة منذ نحو شهرين لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة، مع تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

ووفقا لتقرير وزارة الصحة، تم، أمس الأحد، فحص 1865 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت بأن 190 عينة موجبة، ما يشكل 8.8% من العينات.

وأكدت الصحة تعافي 412 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 44378 حالة.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 49834 إصابة بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 4984 حالة.

وقالت إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 108 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.

وكانت المرة الأولى أمس، منذ أكثر من أشهر طويلة، يسجل فيه القطاع أقل من 200 إصابة بالفيروس بيوم واحد.

وأكدت وزارة الصحة استقرار الوضع الوبائي وانخفاض الإصابات، في ظل التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية واستمرار الإغلاق.

وأعيد هذا الأسبوع رفع الإغلاق المخفف عن كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاد العمل بالإجراءات الوقائية الأخرى، التي تشمل الإغلاق الليلي ومنع الازدحام، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة من انتشار أوسع للطفرة الجديدة لفيروس كورونا بعد اكتشاف عدة إصابات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، عادت حركة السكان إلى طبيعتها، وفتحت المحال التجارية وسمح للعربات بالسير في الطرقات، وفق الإجراءات الوقائية، بعد أن أزيلت قيود منع التجول التي جرى تخفيفها نهاية الأسبوع الماضي، والتي اشتملت خلال اليومين الماضين على السماح بحركة المواطنين الراجلة فقط، وأداء الصلوات في المساجد، بعد أن كان الأمر محظورا بالكامل.

وتشمل القرارات التي سيعمل بها حتى ليل الخميس القادم بها، منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مساء، مع استمرار إغلاق الجامعات على أن تفتح المدارس لطلبة المرحلة الثانوية بعد أن كامت مقتصرة على طلبة الابتدائية، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية.

وجاء تخفيف الإجراءات بعد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات بالفيروس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الانخفاض هذا لم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة الجديدة للفيروس، بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة.