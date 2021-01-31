لا وفيات بكورونا بغزة والصحة تكشف موعد وصول اللقاحات

سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بعد إجراء 2143 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بالقطاع، اليوم الأحد.

وأفادت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع تعافي 235 حالة جديدة من مصابي فيروس، علما أنه لم يسجل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن تراكمي المصابين بلغ 51312 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 4485 حالة والمتعافين 46305 حالة.

وبلغ تراكمي الوفيات 522 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

إلى ذلك، كشف مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة أسامة النجار، ، أن الصحة ستتلقى خلال أيام تطعيمات من 3 مصادر مختلفة ضد فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة ستوزعها في محافظات غزة والضفة على حد سواء، مؤكدا أن ضغطا عالميا يمارس على الاحتلال الإسرائيلي لإدخالها.

وقال النجار خلال تصريحات لوسائل الإعلام، إن الصحة ستتلقى كل من لقاح فايزر الأميركي، وسبوتنيك الروسي، واسترازينكا البريطاني لافتًا إلى أنها ستتوفر بكميات كبيرة، وستبدأ الوزارة عملية التطعيم فور وصولها.

ولفت النجار، إلى أن التطعيم سيبدأ بالطواقم الطبية التي تقدم الخدمة لمرضى كورونا، والدوائر الأبعد من ضعاف المناعة وكبار السن.

وفيما يتعلق بالطفرة البريطانية من الفيروس، قال النجار "وزارة الصحة منذ ظهور الطفرات الجديدة، بدأت بعملية مراقبة لحركة المعابر، وجمع عينات لإجراء الفحوصات، مشيرًا إلى أنّ المجموعة الأولى من العينات أظهرت 18 إصابة في المحافظات الشمالية، ويضاف لذلك 11 إصابة جديدة في مدينة بيت لحم التي تشهد إجراءات مشددة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة أعادت العمل بالخارطة الوبائية من أجل الحد من التفشي الطفرة الجديدة مشددا على أهمية امتثال المواطنين لمزيد من الحرص لمنع تفشيها في فلسطين.