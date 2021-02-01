الحكومة الفلسطينية تمّدد إجراءات كورونا أسبوعين

مدّدت الحكومة الفلسطينيّة، اليوم، الإثنين، العمل بالإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، لأسبوعين آخرين.

وقال إشتية في بداية جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألفًا)، وستبدأ بالتطعيم أواسط الشهر الجاري، وتوقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.

وتابع إشتيّة "تعكس الإحصائيات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، تراجعًا ملموسًا وواضحًا في عدد الإصابات، وفي نسب إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لهذه الجائحة، وهناك تراجع كبير في الحاجة إلى وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي، وتشير تقارير الخبراء إلى أنّ الإجراءات التي اتّبعت، من إغلاقات جزئية، والحد من التجمعات الاجتماعية الكبيرة في الأعراس وبيوت العزاء كان لها أثر مهم في هذا التراجع. على أنّ هناك مؤشرات أخرى مقلقة، يجب التوقف عندها، وتحديدًا وجود إصابات بالفيروس المتحور سريع الانتشار، سريع الفتك في بعض الحالات، لذلك، فإنّ استمرار الحذر ضروري للغاية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية، على النحو الآتي: بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، مدينة القدس 4.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 24، بيت لحم 40، طولكرم 18، طوباس 12، أريحا والأغوار 6، ضواحي القدس 14، نابلس 44، الخليل 34، رام الله والبيرة 55، جنين 16، قلقيلية 3"، بالإضافة إلى 215 حالة في قطاع غزة، و105 في مدينة القدس.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 13، بيت لحم 33، طولكرم 31، طوباس 30، أريحا والأغوار 3، ضواحي القدس 28، نابلس 67، الخليل 19، رام الله والبيرة 63، جنين 11، قلقيلية 16"، بالإضافة إلى 314 في قطاع غزة 314، و140 في مدينة القدس.

وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.