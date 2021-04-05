الخارجية الفلسطينيّة تطلب تدخلًا دوليًا لضمان مشاركة القدس في الانتخابات

طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خلال رسائل بعثت بها إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبيّ، والولايات المتحدة، وروسيا، السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة "تصويتا وترشيحًا" في الانتخابات العامة المقررة في أيار/ مايو المُقبل.

جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، محمد اشتية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، وفق تصريحات مصورة وزعها مكتبه.

وقال اشتية، إن وزارة الخارجية "أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)".

وأضاف أن إصرار جميع القوى الفلسطينية على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطا دوليًا على إسرائيل "لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات كما شاركوا في انتخابات الأعوام 1996 و2005 و2006".

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995، بندًا يتيح للمقدسيين الاقتراع في مكاتب بريد، تتبع السلطة الإسرائيلية.

وأمس الأحد، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أن الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة.

وأكد أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة.

ولم يذكر الشيخ، ما إذا كانت السلطة قد تلقت ردًا من إسرائيل أم لا، لكن الناطق الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، قال أمس إن الجانب الإسرائيلي لم يرد بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي، مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي، محمود عباس.