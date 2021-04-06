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غزة: 4 وفيات و1463 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 11:06

غزة: 4 وفيات و1463 إصابة جديدة بكورونا
استمرار حملة التطعيم في قطاع غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها بشأن الحالة الوبائية اليومية بالقطاع، تسجيل 412 حالة تعاف من الفيروس، بعد فحص 3921 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 277، بينهم 201 حالة حالتها بين خطيرة وحرجة.

بينما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 73459، بينهم 14080 حالة نشطة، و58743 متعافيا، و636 حالة وفاة.

وفيما يخص التطعيمات، أفادت الوزارة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت القطاع 81600 جرعة، لافتة إلى أن هذه الجرعات تكفي لتطعيم 40800، في حين أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 26458.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا في غزة، يتواصل الإغلاق الجزئي منذ يوم الجمعة الماضي، وشمل قرار الإغلاق الجزئي تعليق دوام المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا، خلال الأيام الماضية.

وتضمنت الإجراءات كذلك، حظر حركة المواطنين وإغلاق المتاجر مع حلول الساعة التاسعة مساء.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورون
#وفيات كورونا
#تطعيم
#إغلاق جزئي

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