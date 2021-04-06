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فتح باب الاعتراض مع كشف القوائم المرشحة للتشريعي الفلسطيني

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 09:16

فتح باب الاعتراض مع كشف القوائم المرشحة للتشريعي الفلسطيني
الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاح حتى الخميس (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الثلاثاء، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

وذكرت اللجنة في بيان صحافي بأن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاح منذ صباح اليوم وحتى مساء يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، وفي مكاتب اللجنة المنتشرة في جميع المحافظات.

وأضافت أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36، منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحا، من بينهم 405 امرأة بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.

وأوضحت اللجنة بأن المرشحين من الفئة العمرية 28-40 يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين و41-50 عاما بنسبة 22.2% والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين.

من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات أنه يحق لكل ناخب، أو قائمة، أو مرشح تقديم اعتراض، أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطيًا على النماذج المخصصة لذلك والمتوفر في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، وذلك في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وأضافت اللجنة أنها سوف تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

ويمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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