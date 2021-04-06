مصرع شقيقين بحادث طرق قرب جنين

لقي شقيقان يبلغان من العمر 20 و13 عاما مصرعهما بحادث اصطدام مركبة بجرافة متوقفة على مدخل بلدة الزبابدة قرب جنين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، عن مصرع شخصين في حادث سير ببلدة الزبابدة جنوب جنين، وأن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.

وذكرت مصادر طبية في الهلال الأحمر بأن شقيقين يبلغان من العمر 20 و13 عاما، قضيا في حادث اصطدام مركبة بجرافة متوقفة على مدخل البلدة، وأن طواقم الدفاع المدني عملت على إخلائهما.

وقال ارزيقات في بيان إن "غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير تصادم بين مركبة غير قانونية وجرافة كانت متوقفة بالمكان على مفرق الزبابدة".

وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة الزبابدة ومركز شرطة قباطية وخبراء الحوادث بشرطة المرور في المحافظة لمكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتم نقل الشخصين إلى مشفى جنين الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن وفاتهما.

وأكد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشر خبراء الحوادث في شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشد العقيد ارزيقات المواطنين بضرورة عدم التعامل مع المركبات غير القانونية، لما لها من آثار سلبية على المواطن وانعكاسها سلبا على المجتمع من خسائر بالأرواح والممتلكات.