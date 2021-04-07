استشهاد مسنة فلسطينية دهسها مستوطن قرب الخليل

استشهدت المواطنة شفيقة محمد سليمان أبو عقيل (73 عاما)، إثر دهسها من قبل مستوطن على مدخل بلدة السموع الغربي قضاء الخليل صباح اليوم الأربعاء.

وأصيبت المواطنة أبو عقيل صباح اليوم بجراح وصفت بالخطيرة جدا، بعد تعرضها للدهس من سيارة كان يقودها أحد المستوطنين في منطقة مثلث السيميا بالقرب من بلدة السموع.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم نقل المسنة وهي بحالة بالغة الخطورة، بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

وأعلن في مستشفى سوروكا عن وفاة المواطنة الفلسطينية أبو عقيل تأثرا بجراحها الخطيرة، وذلك بعد أن فشل الطاقم الطبي إنقاذ حياتها.