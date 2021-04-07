  2. فلسطينيات
  3. أخبار

استشهاد مسنة فلسطينية دهسها مستوطن قرب الخليل

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 10:55

استشهاد مسنة فلسطينية دهسها مستوطن قرب الخليل
موقع دهس المسنة قرب الخليل (أخبار السموع)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهدت المواطنة شفيقة محمد سليمان أبو عقيل (73 عاما)، إثر دهسها من قبل مستوطن على مدخل بلدة السموع الغربي قضاء الخليل صباح اليوم الأربعاء.

وأصيبت المواطنة أبو عقيل صباح اليوم بجراح وصفت بالخطيرة جدا، بعد تعرضها للدهس من سيارة كان يقودها أحد المستوطنين في منطقة مثلث السيميا بالقرب من بلدة السموع.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم نقل المسنة وهي بحالة بالغة الخطورة، بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

وأعلن في مستشفى سوروكا عن وفاة المواطنة الفلسطينية أبو عقيل تأثرا بجراحها الخطيرة، وذلك بعد أن فشل الطاقم الطبي إنقاذ حياتها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السموع
#الخليل
#مستوطن
#دهس
#شهيدة
#شفيقة محمد سليمان أبو عقيل

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينيّة: 18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا

2021-04-07

محمود عباس "بصحة جيدة" قبل الانتخابات الفلسطينية
محمود عباس "بصحة جيدة" قبل الانتخابات الفلسطينية

2021-04-07

الاحتلال يهدم ثلاث منشآت بالعيسوية ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
الاحتلال يهدم ثلاث منشآت بالعيسوية ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

2021-04-07

الأكثر قراءة

الخليل: قتَلها ودفنها والدها والعائلة تُبرر بِبيان وغضب بالشبكة

الخليل: قتَلها ودفنها والدها والعائلة تُبرر بِبيان وغضب بالشبكة

2021-04-06

"إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية بعد عبورها قناة السويس"

2021-04-06
قوانين لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة أو الدولة

قوانين لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة أو الدولة

2021-04-06
الأزمة في الأردن؛ هذا ما حدث

الأزمة في الأردن؛ هذا ما حدث

2021-04-06
الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية: سيناريوهان وعقبات كثيرة

الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية: سيناريوهان وعقبات كثيرة

2021-04-06