كورونا بغزة: 6 وفيات و1916 إصابة جديدة

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تشخيص 1916 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 356، بينهم 226 خطيرة وحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 75375، بينهم 15475 حالة نشطة، و59258 متعافيا، و642 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بين تقرير الوزارة أن 27615 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح، تكفي 40800 شخص.

ومع اشتداد الجائحة في القطاع، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وقالت الداخلية في بيان لها إن خلية إدارة الأزمة قررت وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد المقبل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأبقت خلية الأزمة على الإجراءات المتخذة سابقا، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وأكدت الداخلية أن مباحث كورونا بالشرطة ستكثف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقا للقانون.