"أونروا" عن استئناف المساعدات الأميركيّة: خطوة تأتي في "لحظة حرجة"

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، معقّبة على إعلان واشنطن استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في "لحظة حرجة" تتزامن مع مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبّر المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني في بيان عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ عام 2018، مؤكدا أن "مساهمة الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وقال: "لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم".

وأشار إلى أنه "لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا" مؤكدا التزام الوكالة "بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم".

وأعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس الأميركيّ السابق، دونالد ترامب، على أن تبلغ 235 مليون دولار.

وقالت إدارة الرئيس، جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم مجددًا "أونروا"، بمساهمة قدرها 150 مليون دولار.

كما ستقدم الولايات المتحدة 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و10 ملايين دولار لـ"جهود بناء السلام".

من جهته، رحب وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في بيان باستئناف واشنطن مساعدة الأونروا، مؤكدا أنها "خطوة إيجابية هامة". وأضاف أن أثرها سيكون "كبيرا على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصا في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية عليها".

وأشار إلى أن الدعم الأميركي سيساعد الوكالة "في تجاوز أزمتها المالية وتقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس".

واعتمدت وكالة "أونروا" في الماضي على الولايات المتحدة كأكبر مانح لها، لكنها تواجه عجزًا منذ أن أوقف ترامب تمويلها عام 2018، بحجة ضرورة توطين اللاجئين الذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات منذ أجيال.

وقالت الوكالة إن احتياجاتها في ازدياد بسبب كوفيد- 19، والمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون الذين يعيشون في سورية التي مزقتها الحرب، وفي لبنان والأردن.

وأكدت "أونروا" أنها دخلت عام 2021 وهي تعاني من عجز يبلغ 75 مليون دولار من السنة المالية الماضية وتوقعت أن يصل عجزها السنوي إلى 200 مليون دولار في العام الحالي.