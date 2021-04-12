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الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 14:19

الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا
مواصلة التطعيمات بالضفة وغزة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 26 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فيما تم تشخيص 2762 إصابة جديدة بالفيروس، و1855 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وبحسب التقرير اليومي الوبائي حول كورونا، تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية: الخليل 2، وبيت لحم 2، وسلفيت 1، ونابلس 1"، و17 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طوباس 49، نابلس 218، طولكرم 88، جنين 168، الخليل 25، قلقيلية 25، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 12، رام الله 132، سلفيت 12، بيت لحم 27، قطاع غزة 1764، مدينة القدس 38.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 26، نابلس 257، طولكرم 116، جنين 120، الخليل 75، قلقيلية 88، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 19، رام الله 149، سلفيت 28، بيت لحم 37"، قطاع غزة 820، مدينة القدس 117.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 87.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 186 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 547 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 146986، بينهم 14674 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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