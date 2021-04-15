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القدس المحتلة: الاعتداء على شبان بمنطقة باب العامود واعتقال آخريْن

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 00:06

القدس المحتلة: الاعتداء على شبان بمنطقة باب العامود واعتقال آخريْن
استنفار قوات الاحتلال عند باب العامود بوقت سابق (رامي خطيب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، على الشبان الخارجين من المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح، لدى وصولهم باب العامود أحد الأبواب الرئيسية للقدس القديمة، كما اعتقلت شابين من حي باب حطة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان بالضرب، ومنعهم من الجلوس في محيط باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

يشار إلى أن هذه المواجهات تندلع لليوم الثاني على التوالي، حيث اندلعت مواجهات أمس بنفس المكان اعتقل خلالها 5 مقدسيين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بمنع إدخال وجبات الافطار للصائمين ومنع رفع الأذان في مأذن المسجد الأربعة

اعتقال شابين بالبلدة القديمة

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت شرطة الاحتلال، شابين من حي باب حطة في القدس القديمة.

وافادت "وفا" بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي مهند بشيتي عقب موعد الإفطار، وسط انتشار جنود الاحتلال ومخابراته في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود الشازيش من داخل المسجد الأقصى بعد الإفطار مباشرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#المسجد الأقصى
#باب العمود

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