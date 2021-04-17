  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب بيت لحم

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 15:06

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب بيت لحم
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب بيت لحم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون المثمرة قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، حسب مسؤول محلي.

وقال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمنطقة بيت لحم (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية) للأناضول، حسن بريجية، إن "مستوطنين من مستوطنة مجدال عوز أشعلوا النار في حقول زيتون فلسطينية شمالي بلدة بيت فجار (جنوب)".

وأضاف بريجية أن الحريق "طال 50 شجرة زيتون مثمرة في منطقة صدر قرار إسرائيلي بسلبها من أصحابها ووضع اليد عليها واعتبارها منطقة عسكرية".

وأشار إلى أن هدف المستوطنين "إخلاء المنطقة ومنع أصحابها من الوصول إليها، ضمن حرب يشارك فيها المستوطنون إلى جانب الجيش (الإسرائيلي) ضد الوجود الفلسطيني بالمنطقة".

ووثق مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 98 حادثة (اعتداء) مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، خلال العام الجاري، بينها 25 حادثة أدت إلى وقوع إصابات، والباقي أحدثت أضرارا بالممتلكات الفلسطينية.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مستوطنين
#الاحتلال
#فلسطين
#حريق
#أشجار

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية
القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية

2021-04-17

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة

2021-04-17

يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمعن بالقمع والتنكيل والانتهاكات الحقوقية
يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمعن بالقمع والتنكيل والانتهاكات الحقوقية

2021-04-17

الأكثر قراءة

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

2021-04-16
الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

2021-04-16
تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن

تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن "الثرثرة" تجاه إيران

2021-04-16
نتنياهو يائسا:

نتنياهو يائسا: "ساعر عد إلى الليكود وستستقبل بأذرع مفتوحة"

2021-04-16
طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

2021-04-16