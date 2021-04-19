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الضفة: عودة الطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر للدراسة

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 21:19

الضفة: عودة الطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر للدراسة
في إحدى مدارس الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استئناف الدراسة وعودة الطلبة للمدارس بمراحل جديدة بداية من غد الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس الحكومة، محمد اشتية، عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أنه تقرر استئناف عودة طلبة المدارس من الصف الـ7 إلى الصف الـ11 بدءا من يوم غد وفق نموذج التعليم المدمج (الوجاهي والإلكتروني)".

وقال اشتية، إن "الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع قليلة، إلى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا التي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية".

وأشار إلى أنه "رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية".

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، قررت الحكومة استئناف دوام الطلبة من الصف الأول حتى السادس الابتدائي.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت في 27 شباط/ فبراير الماضي، فرض إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، من ضمنها تعطيل الدوام الدراسي في المدارس والجامعات.

واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدء الجائحة قبل نحو عام.

وحتى عصر اليوم الإثنين، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 310 ألفا و555 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، منها 3319 وفاة، إضافة إلى 277 ألفا و807 حالة تعاف.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الحكومة الفلسطينية
#ودة الطلبة للمدارس
#الضفة الغربية المحتلة

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