98 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 98 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيليّ.

وأفادت هيئة الأوقاف الإسلامية بأن 63 مستوطنا، و35 من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اعتقلت في ساعات الليل المتأخرة 4 مقدسيين من ساحة باب العامود بالقدس، واعتدت على المارة، عقب انتهاء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى.

وحولت قوات الاحتلال، منطقة باب العامود والشوارع المحاذية لها لثكنة عسكرية، بنشر قواتها بأعداد كبيرة في المنطقة، كما سيرت سيارة المياه العادمة وفرق الخيالة.

ولاحقت القوات الشبان في شوارع القدس وتعمدت إبعادهم عن محيط البلدة القديمة بالاعتداءات والدفع والتهديد بالاعتقال، كما منعتهم التواجد في ساحة باب العامود.

وشهد اليومان الماضيان مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين من عدة مناطق من الجزء الغربي في القدس، والاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل بحماية من جنود الاحتلال.

وأطلقت مجموعات استيطانية، مساء أمس الأربعاء، دعوات للمشاركة فيما أسمته مسيرات الانتقام من الفلسطينيين في مدينة القدس.