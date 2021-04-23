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مصرع أم وأطفالها الثلاثة إثر حريق منزل في نابلس

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 11:14

مصرع أم وأطفالها الثلاثة إثر حريق منزل في نابلس
من مكان حريق المنزل، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقيت أم وأطفالها الثلاثة مصارعهم متأثرين بجروحهم الخطيرة إثر حريق شبّ في منزل ببلدة صُرة بمحافظة نابلس، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا للتفاصيل الواردة، فإن الأم هي شروق عدنان أحمد عدوان (24 عاما) وأبنائها تالا (5 سنوات)، فهد (4 سنوات) ومحمد (سنتان).

وذكر رئيس بلدية صُرة، محمد مصطفى، أن "حريقا اندلع في أحد المنازل صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع أم وأطفالها الثلاثة (ولدان وبنت)، فيما أنقذ الزوج رامي عبد الرحمن عبد الله من الحادثة بعد تحطيم أحد النوافذ حيث وصفت حالته بالطفيفة".

وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية من قبل الجهات الرسمية لمعرفة سبب اندلاع النار في المنزل".

ولم يحدد مصطفى موعد تشييع جثمان الضحايا، وذلك بانتظار انتهاء التحقيقات من قبل الجهات الأمنية والطب الشرعي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#نابلس
#حوادث منزلية
#حريق
#صرة

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