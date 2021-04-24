إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب 15 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، خلال فعاليات جرت الليلة وامتدت لفجر السبت، بمحافظتي رام الله وأريحا وسط الضفة الغربية، دعما لمدينة القدس.

وقالت إذاعة صوت فلسطين، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، خلال مواجهات اندلعت إسنادا للمقدسيين، موضحة أن إحدى الإصابتين في الفخذ، دون أن توضح مدى خطورتهما.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، فجر السبت، إن 13 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز قلنديا، وقرب حاجز "بيت إيل" شمالي مدينة البيرة في محافظة رام الله.

وشهدت عدة محافظات فلسطينية بالضفة الغربية الليلة الماضية، وقفات دعم وإسناد لمدينة القدس، في وقت تشتد فيه المواجهات بين سكان المدينة الفلسطينيين من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف من جهة ثانية.

ومساء الجمعة، أصيب 20 شابا فلسطينيا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة القدس. وقمعت قوات الاحتلال مسيرة في حي الشيخ جراح وقامت بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين نددوا بالهجمات التي يشنها المستوطنين اليهود على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ومع بداية شهر رمضان، من كل عام، يستخدم الفلسطينيون "باب العامود" كـ"ساحة" للاجتماعات والاحتفالات، والأنشطة الثقافية، لكن منظمات متطرفة إسرائيلية دعت للتواجد هناك مساء الخميس.

بدورها تعمل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل يومي، على تفريق الفلسطينيين، باستخدام القوة، وهو ما يسفر عن نشوب مواجهات، تتسع إلى باقي مناطق المدينة المقدسة.

وبلغت المواجهات ذروتها يومي الخميس و الجمعة، وأسفرت عن 125 إصابة، 24 منها متوسطة نقلت إلى مستشفى المقاصد، حسب بيانات متتالية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتقال 50 آخرين حسب الشرطة الإسرائيلية.