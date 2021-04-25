غزة: 9 وفيات و305 إصابات جديدة بكورونا

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأحد.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع جراء كورونا، أنه تم إجراء 976 فحصا مخبريا وتعافي 1335 مصابا خلال الـ24 ساعة.

وأظهر التقرير أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 97258 إصابة، بينما الحالات النشطة 16311 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين 80099 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 848 حالة وفاة، بينما الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 285 حالة.

أما بشأن التطعيمات أشارت الصحة إلى أن الجرعات التي وصلت غزة بلغت 110400 جرعة، وهي تكفي 55200 شخص.

وللحد من تفشي الفيروس، تواصل وزارة الداخلية في غزة فرض الإغلاق الليلي الشامل يوميا من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، على أن يتم العمل بهذا الإجراء حتى الخميس المقبل.

ويشمل القرار الوزاري منع الحركة كليا للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.

كما قررت الوزارة استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.

وأعلنت وزارة الداخلية الإبقاء على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقا، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

ودعت المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.