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غزة: 9 وفيات و591 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 12:25

غزة: 9 وفيات و591 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة
تقييدات لتجنب الإغلاق الشامل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص591 إصابة و1350 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 1669 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

وذكرت الصحة، في تقريرها بشأن الحالة الوبائية اليومية في القطاع، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 380، بينهم 280 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 97849، بينهم 15543 حالة نشطة، و81449 متعافيا، و857 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن 35786 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أنه سيتم مواصلة العمل بالإغلاق الليلي الشامل، الذي يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.

وأوضح أن الإغلاق يبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، حيث ستكون صلاة الفجر متاحة في المساجد.

وذكر أن الاستثناء خلال فترة الإغلاق الليلي الشامل سيكون للصيدليات فقط، نظرا لطبيعة عملها، أما كافة المنشآت فستكون مغلقة، مشيرا إلى أن هناك تقييم جديد بعد أسبوع من بدء هذه الإجراءات.

وقال البزم "نسير بإجراءات إغلاق مركزة وجزئية حتى نحاول التخفيف عن المواطن كي لا نذهب للإغلاق الشامل، لأنه يثقل على المواطنين في مناح كثيرة".

وأكد أن الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات والوفيات "يحتم علينا مزيد من العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصا على سلامة الناس وحياتهم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
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#الإغلاق الشامل
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