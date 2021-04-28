فصائل المقاومة في بيان مُشترك: نرفض تأجيل الانتخابات "بأيّ حال من الأحوال"

أكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان مشترك أصدرته، مساء اليوم الأربعاء، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعيّة؛ "بأي حال من الأحوال".

وقالت الفصائل في بيانها: "نرى ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية، وصولا إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس".

واعتبرت الفصائل، أن إجراء الانتخابات في القدس، يجعلها "ساحة من ساحات الاشتباك مع الاحتلال".

وأشارت إلى ضرورة "استثمار هبة القدس، وانتزاع حقنا في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين (...) وإسقاط صفقة القرن".

وفي حين شدّدت الفصائل في بيانها على ضرورة إشراك القدس في الانتخابات، حذّرت من "العواقب السلبية للتأجيل".

الاتحاد الأوروبيّ: نتواصل مع إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، اليوم، إن الاتحاد يواصل اتصالاته مع إسرائيل لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

جاء ذلك خلال لقاء بورغسدورف بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي "دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة".

بدوره، أكد عباس "أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية".

وتسود تقديرات قوية، أن تُقدِم القيادة الفلسطينية في اجتماعها، غدًا الخميس، على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد.

وكثيرا ما قال الرئيس عباس وغيره من كبار المسؤولين الفلسطينيين، إن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى دون القدس، كونها "العاصمة المستقبلية" للدولة الفلسطينية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد لتقديم طلب انسحاب القائمة المترشحة لعضوية المجلس التشريعي، يوم غد الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، مع احتفاظها بحقها في استرداد مبلغي التأمين، مشيرة إلى أنه "لن يتم استلام أي طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد".

وأوضحت اللجنة في بيان، أن طلب الانسحاب للقائمة يقدم في مكتب الانتخابات المركزي في مدينة البيرة، أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة، وأن المخوّل بتقديم طلب انسحاب القائمة هو مفوض ومنسق القائمة فقط.

وأشارت اللجنة إلى أن نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها سيتم بعد غد الجمعة، عبر موقعها الإلكترونيّ.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.

وأبلغت السلطة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، شفهيًا؛ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعية، بحسب ما نقل "التلفزيون العربيّ"، أمس الثلاثاء، عن مصدر خاصّ، لم يسمّه.

وبحسب مصدر "التلفزيون العربيّ" فإنّ الأوروبيين اقترحوا على السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مبان تابعة للأمم المتحدة في القدس، لكنهم لم يتلقوا ردًّا.

كما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يوم أمس، إنّ القرار النهائي بشأن تأجيل الانتخابات سيُتّخَذ يوم الخميس، خلال اجتماع دعا إليه عباس.

وقال أبو ردينة: "موقفنا واضح وهو أننا لن نسمح بإجراء انتخابات من دون القدس (...) الإسرائيليون أعطونا جوابًا سلبيًا حول إجراء الانتخابات في القدس".