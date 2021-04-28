كورونا بغزة: 9 وفيات و795 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تسجيل 795 إصابة جديدة بكورونا و1335 حالة تعاف من الفيروس، بعد فحص 2719 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها الوبائي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 347، بينهم 264 حالة خطيرة وحرجة.

ووصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 99682، بينهم 14297 حالات نشطة، و84507 متعافيا، و878 وفاة.

أما بما يتعلق بالتطعيمات، أظهرت الوزارة أن 36496 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.

وأعلنت خلية الأزمة في قطاع غزة عن تمديد الإجراءات المشددة التي أعلنتها مسبقا لمنع تفشي فيروس كورونا لأسبوع آخر، مع تجديد نظام الحجر الصحي الإجباري للقادمين من الهند وبنجلادش.

فرضت السلطات في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت فرض حجر صحي للقادمين عبر معابر القطاع، وتمديد سريان الإجراءات السابقة لأسبوع آخر.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة في القطاع، وخشيةً من تفشي طفرات جديدة من الفيروس، خاصة الطفرة الهندية.

ومنذ بداية الشهر الجاري، اتخذت وزارة الداخلية في القطاع، جملة من الإجراءات ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية للفيروس بالقطاع.