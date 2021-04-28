مستوطنون يهاجمون المركبات الفلسطينية قرب نابلس ومواجهات ببيت لحم والخليل

هاجمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المركبات الفلسطينية على الطريق الواصل بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف قضاء نابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواجهات الليلية التي اندلعت في بيت لحم والخليل.

وتمكن شبان فلسطينيون في ساعات متأخرة من الليل، من استهداف البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر قضاء الخليل بالزجاجات الحارقة.

كما شهد المدخلين الشماليين لمدينتي بيت لحم والبيرة، مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان.

وذكر شهود عيان بأن عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت قرب معسكر "بيت ايل"، حيث أطلقت قوات الاحتلال وابل من القنابل الغازية والصوتية صوبهم.

وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال المتواجدة بالقرب من البرج العسكري هناك.

في محافظة القدس، أقدم المستوطنون الليلة على إحراق العديد من المركبات في بلدة بيت إكسا ، كما شهدت منطقة باب العامود اعتداءات لجنود الاحتلال واعتقالات في صفوف الشبان المقدسيين.

وأفاد شهود عيان، بإحراق مستوطنين ثلاث سيارات متوقفة قرب مستوطنة "راموت" شرق القرية، تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا، وهم: عيسى حمودة غيث، وانس الخطيب، ولعائلة أبو خلف.

كما خط المستوطنون شعارات عنصرية، وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في ذات المنطقة.

وفي محيط منطقة باب العامود انتشرت قوات الاحتلال بكثافة واعتقلت عددا من الشبان.

ومن بين المعتقلين الشابين إبراهيم الرجبي وعرين الزعانين، اللذين جرى تقييدهما واقتيادهما إلى مراكز التحقيق.

كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المسعف لؤي جعافرة من الهلال الأحمر، واعتقلته أثناء تواجده في منطقة باب العامود.

كذلك اعتقل المقدسي منصور محمود من قرية العيسوية، وهو صاحب الصورة الشهيرة يوم إزالة الحواجز في منطقة باب العمود.

ومنذ أيام تشهد العديد من المحاور ونقاط الاحتكاك في الضفة الغربية مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في سياق ردات الفعل إزاء ما تعرضت له مدينة القدس من إجراءات استفزازية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.