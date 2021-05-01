الاحتفال بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة رغم تضييق الاحتلال

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مواطنين مسيحيين في القدس المحتلة خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور للكنائس التي تسير وفق التقويم الشرقي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالدفع والتضييق والمحاصرة على المسيحيين خلال احتفالهم قرب كنيسة القيامة.

ومنع عناصر من حرس الحدود الأهالي من الوصول إلى كنيسة القيامة، كما اعترضوا طريق عدد من الراهبات.

واستقبلت مدينة رام الله، اليوم السبت، النور المقدس القادم من كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمشاركة جموع غفيرة من المواطنين.

وانطلقت مسيرة النور من دوار المنارة مرورا بالشارع الرئيسي وصولا إلى كنيسة التجلي للروم الأرثوذكس، يتقدمها فرق الكشافة التي عزفت الحانها الشجية ابتهاجاً بالمناسبة.

يشار إلى أن الكنائس في محافظة رام الله والبيرة تحتفل، يوم الأحد، موحدة بعيد الفصح المجيدة حسب التقويم الشرقي.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين بغض النظر عن ديانتهم، ويسعى إلى فرض سياسة أمر واقع تتمثل بالأماكن المقدسة والشعائر الدينية تبعا للرغبات اليهودية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين مؤخرا تمثلت بإحداث باب العامود والاعتداءات بحق الشبان هناك بالإضافة الى ما تشهده كافة أحياء وبوابات المسجد الأقصى من تضييقات.

ويعيق الاحتلال خلال شهر رمضان من وصول الفلسطينيين ولا سيما سكان الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، ويخضعهم لشروط تعجيزية لدخوله.