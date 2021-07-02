بسبب الحصار: 90% من مصانع غزّة "بحكم المغلقة"

يتهدّد الإغلاق 90% ممّا تبقى من مصانع قطاع غزّة، بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال البضائع إلى القطاع، بحسب ما ذكرت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة.

وأفاد رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة"، جمال الخضري، في بيان، بأن "أكثر من 90 بالمئة من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10 بالمئة، تعمل بأقل من المعتاد".

وأضاف الخضري أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار"، وتابع أنّ "هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين".

ولفت الخضري إلى أنّ "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية"، وأردف "بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيدا من الضغط على القطاع الاقتصادي".

واعتبر الخضري أنّ ذلك "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة"، وشدّد أن "هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرته، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 أيار/مايو الماضي)، وأعاد فتحه جزئيًا، فيما يواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.

وعلى مدى الأيام الماضية، اشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصارا إسرائيليا منذ عام 2006، من هذا المنع الإسرائيلي، والذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.