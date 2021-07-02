طيران الاحتلال يغير على مواقع في غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية قبيل فجر اليوم، الجمعة، على مواقع في قطاع غزة، بادعاء الرد على بالونات حارقة أطلقت خلال النهار من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل حيث تسبّبت باندلاع أربعة حرائق، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني فلسطيني في القطاع إنّ طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة على موقع تدريب لأحد الفصائل الفلسطينية المسلّحة جنوبي مدينة غزة، كما قصفت موقعاً آخر في وسط القطاع، من دون أن تسفر هذه الغارات عن سقوط إصابات.

من جانبه قال متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ طائرات الجيش "أغارت الليلة على موقع لتصنيع وتطوير أسلحة تابع لحماس ردّاً على إطلاق بالونات حارقة". وأضاف البيان على أنّ الجيش الإسرائيلي "سيردّ بقوّة على أيّ هجمات أخرى من قطاع غزة".

وكانت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق قالت في بيان إنّ "أربعة حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة" ونجمت عن "بالونات حارقة".

وفي 21 أيار/مايو، أعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وقفا لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن 260 شهيدا بينهم 66 طفلا، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بمليوني فلسطيني حصاراً منذ ما يقرب من 15 سنة.

وهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتنفيذ اجتياح بري واسع "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك" لتحقيق أهداف معركة مقبلة، مشددا على أنه "إذا احتاجت إسرائيل إلى استخدام قوتها - ستكون أكثر فتكًا"، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج فوج جديد من ضباط سلاح المشاة في الجيش الإسرائليي.