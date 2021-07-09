إصابات بعضها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفّة

أُصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحيّ، بينهم مسعف بالرصاص الحيّ، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال فعاليات منددة بالاستيطان، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسعفين ميدانيين، قولهم إنهم تعاملوا مع 3 إصابات بالرصاص الحيّ، بينها إصابة لأحد المسعفين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي ذات الصدد، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال استهدفت طواقمها خلال عملهم في بلدة بيتا، وبشكل مباشر، مما أدى لإصابة مُسعف، برصاصة معدنية في الصدر، نقل على إثرها للعلاج.

وأضاف المسعفون أنهم قدموا الخدمات الطبية للعشرات من الذين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بالقرب من جبل "صَبيح" ببلدة بيتا.

ورشق شبان، قوات الاحتلال، بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات مطاطية.

كما اندلعت مواجهات مماثلة، في بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية، وبيت دجن، شرقي نابلس، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

كما قمع الجيش الإسرائيلي وقفة منددة بالاستيطان، في منطقة مَسافر يطّا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط الفلسطيني في مواجهة الاستيطان نصر نواجعة، خلال تفريق الوقفة.