عبّاس يستقبل وفدا من الكونغرس: يثمن مواقف بايدن ويلتزم بـ"تحقيق السلام"

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، مع وفد من الكونغرس الأميركي، عملية السلام ومستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

وذكرت الوكالة أن عباس استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفدا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، إضافة لـ11 عضوًا يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي غير المعلنة إلى رام الله، على وقع أحداث ومواجهات واعتداءات مع الاحتلال الإسرائيلي جرت في الأشهر الماضية، تخللها تصعيد عسكري في قطاع غزة في أيار/ مايو، وأسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

وبحسب "وفا"، أطلع الرئيس الفلسطيني أعضاء الكونغرس الأميركي "على آخر مستجدات الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية".

وأكد عباس، وفق المصدر ذاته، "التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية من خلال طريق المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية".

وأشار إلى "ضرورة القيام بخطوات عملية لإعطاء الشعب الفلسطيني الأمل بتحقيق السلام من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن ارتياحه للتواصل مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول عدد من القضايا وعلى رأسها الالتزام بحل الدولتين، والعمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.

كما ثمن عباس، وفقا لـ"وفا"، احترام بايدن "للوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، والتأكيد على رفض توسيع الاستيطان، ورفض الإدارة الأميركية الخطوات الأحادية من قبل أي طرف".

في سياق آخر، جدد عباس التأكيد على "الموقف الفلسطيني الملتزم بإجراء الانتخابات، في الوقت الذي ترفع فيه إسرائيل العقبات أمام إجرائها في مدينة القدس الشرقية".