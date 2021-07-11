اعتقالات بالضفة والقدس واستمرار الإرباك الليلي ببيتا وقصرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تواصلت فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين في بلدتي بيتا وقصرة قضاء نابلس، تصديا للتوسع الاستيطاني.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عورتا، وتمركزت في البلدة القديمة ومحيط الأضرحة التاريخية.

وفي بيتا، شهدت البلدة مواجهات ليلية، وتمكن خلالها الشبان من إزالة العلم الإسرائيلي على جبل صبيح.

وأصيب 51 مواطنا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وقصرة قضاء نابلس.

وأفاد ة الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن 42 مواطنا أصيبوا بالاختناق وسبعة آخرون بالسقوط، خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأوضح الهلال الأحمر أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق في بلدة قصرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتشهد بلدة قصرة منذ عدة أيام مواجهات وفعاليات للإرباك الليلي في أعقاب استشهاد الشاب محمد حسن، أسوة بما يجري في بلدتي بيتا وبيت دجن.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين، الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

فيما يشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه أهالي بلدة بيتا، ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

واستشهد خلال المواجهات على جبل صبيح 4 شبان، وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.