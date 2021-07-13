  2. فلسطينيات
  3. أخبار

سلطات الاحتلال هدمت 62 مبنى بالقدس منذ بداية العام

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 21:13

سلطات الاحتلال هدمت 62 مبنى بالقدس منذ بداية العام
الاحتلال صعد من عمليات الهدم بالقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد عن 62 مبنى في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، بحسب ما أفاد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

جاء ذلك خلال لقاء الهدمي، مع السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، في وزارة شؤون القدس ببلدة الرام شمالي المدينة، وسط الضفة الغربية.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة الفلسطينية "وفا"، الثلاثاء، شدد الهدمي على أن خطر الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح "ما زال قائما"، وأن خطر الإخلاء يتهدد 86 عائلة في حي بطن الهوى، فيما يتهدد الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة.

وأشار الهدمي، إلى التصاعد الخطير في عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومخططات إخلاء منازل أخرى والاعتقالات ومحاولة فرض حقائق جديدة على الأرض بالمدينة.

كما أشار إلى خطورة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى سواء من خلال الاقتحامات أو أوامر الإبعاد للمصلين وحراس المسجد وعرقلة أعمال الترميم بالمسجد، مقابل استمرار الحفريات الإسرائيلية وفتح الأنفاق في محيطه.

وحذر المسؤول الفلسطيني من تصاعد عمليات البناء الاستيطاني بالمستوطنات المقامة على أراضي المدينة.

وتعتزم السلطات الإسرائيلية هدم 100 منزل في حي البستان ببلدة سلوان بداعي البناء دون ترخيص، إلى جانب إخلاء 86 عائلة من منازلها في حي بطن الهوى المجاور لصالح مستوطنين. كما تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها بحي الشيخ جراح منذ عام 1956.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطة تسلم واشنطن مطالبها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل: 30 بندا لإعادة "بناء الثقة"
السلطة تسلم واشنطن مطالبها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل: 30 بندا لإعادة "بناء الثقة"

2021-07-13

خالدة جرار تودع ابنتها بالزهور: جماهير غفيرة تُشيّع سهى
خالدة جرار تودع ابنتها بالزهور: جماهير غفيرة تُشيّع سهى

2021-07-13

الصحة الفلسطينية: وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-13

الأكثر قراءة

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

2021-07-12
إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

2021-07-12
الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية

الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"

2021-07-12
توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

2021-07-12
وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت

وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت "كاكال" بصفقات أراضي مزورة بالضفة للمستوطنين

2021-07-12