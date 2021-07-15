الصحّة الفلسطينية: لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و90 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 13، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 1، الحليل 1، قطاع غزة 74".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 6، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، الخليل 3، طولكرم 2، قطاع غزة 76".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضا.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.