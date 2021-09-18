التسجيل للانتخابات البلدية ومطالبة حماس بالموافقة على إجرائها بغزة

تتطلع لجنة الانتخابات المحلية الفلسطينية لبدء عملية التسجيل لانتخابات الحكم المحلي، على أن يتم الشروع في عملية التسجيل بالثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث تم مطالبة حركة حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية التي تشمل 387 بلدية ومجلسا قرويا في الضفة العربية وغزة، ستجري في 11 شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق قانون الانتخابات لعام 2005 في إطار التمثيل النسبي.

وقال طعم الله في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات المحلية وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين، بدءا من يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في 7 من الشهر ذاته، لمدة 5 أيام، سيتم خلالها فتح كافة مراكز التسجيل في جميع الهيئات المحلية.

وأوضح طعم الله، أنه وبعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 تشرين الأول، لمدة 10 أيام، وليس هناك أي تغيير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرطا أن تكون قوائم حزبية، حيث يحق للمواطنين ترشيح أنفسهم ضمن قائمة مستقلة.

واشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بتسجيل الناخبين خلال شهر شباط/فبراير الماضي، ووصلت نسبة المسجلين إلى 93%، ولكن مع ذلك قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل بفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية، وسيتم فتح المراكز لمدة 5 أيام من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم.

وأوضح طعم الله أن أي مواطن مسجل في سجل الناخبين، ولم يطرأ تغييرات على بياناته كمكان إقامته لا يتوجب عليه أن يسجل مرة أخرى.

إلى ذلك، قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، إن عدم السماح لإجراء الانتخابات في قطاع غزة سواء البلدية أو النقابية أو الطلابية وغيرها، يأتي في سياق “تكريس واقع الانقسام، وتحقيق أهدافه”.

وطالب الزق، حركة حماس بأن توافق فورا على إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات الجنوبية بشكل متزامن مع إجرائها في المحافظات الشمالية.

ذات الموقف عبر عنه، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، الذي طالب حركة حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية، باعتبارها استحقاقا دستوريا وحقا لكل مواطن بأن يقترع ويختار من يمثله في المجالس البلدية.

وأكد العوض، ضرورة أن تبذل لجنة الانتخابات المركزية جهودها واتصالاتها مع كافة القوى والفصائل لضمان إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، وأن تكون خدمة للمواطن وليس للجباية فقط، لافتا إلى أهمية إجرائها لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام.