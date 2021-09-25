السودان: حماس تناشد بإيقاف التعرض لفلسطينيين‎‎ والسلطة تطلب تَسَلُّم الأموال المصادرة

نفت حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، ما أوردته وسائل إعلام عن وجود استثمارات لها في السودان، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية؛ فيما طالبت السلطة الفلسطينية، الحكومة السودانية، بتسليمها الأموال المصادرة.

وناشدت حركة "حماس"، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التدخل "لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان".

وقالت الحركة في بيان، إنها تناشد البرهان وحمدوك، "التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".

وأشارت إلى أن "الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة".

وأضاف البيان: "تؤكد الحركة عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني، والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة".

وقالت الحركة إنها تأمل "بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية".

من جانبه، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة له على موقع "تويتر"، من الدولة السودانية، تسليم الأموال المصادرة للسلطة الفلسطينية.

نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين ان تسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين ، الشعب الفلسطيني احوج ما يكون لهذه الاموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) September 25, 2021

وجاء في تغريدة الشيخ: "نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين"، مضيفا "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".

والخميس، أفادت وكالة "رويترز"، أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة "حماس" على أراضي السودان. وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن السلطات السودانية "تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها".

وبحسب الوكالة، فقد تضمنت "أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة". ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ما أوردته الوكالة.

وقال مصدر في المجلس السيادي في السودان لهيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "تمت مصادرة كافة أملاك حماس في الأراضي السودانية" وأن السلطات السودانية تعتزم الاستيلاء على أي مُلك مستقبلي لحماس.

وحول ما إذا جاءت هذه الخطوة السودانية على إثر طلب أميركي أو إسرائيلي، قال المصدر في المجلس السيادي للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي إن "هذا موقف الثورة في السودان بالقضاء على إرث الإخوان المسلمين".

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.