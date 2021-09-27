مشعل يعزي عائلات شهداء القدس وجنين

عزى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، عوائل شهداء القدس وجنين الخمسة، الذين استشهدوا، أمس الأحد، خلال مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية ووحداته الخاصة.

‎وأكد مشعل خلال اتصال هاتفي مع عائلات الشهداء: أحمد زهران، وزكريا بدوان، ومحمود حميدان، من القدس المحتلة، وأسامة ويوسف صبح من جنين، اعتزاز حماس بالشهداء، وتضحياتهم، والفخر بما قاموا به من بلاء حسن أمام جيش الاحتلال.

‎وتوجه بالتحية والتقدير لعائلات الشهداء، وتضحياتهم، مؤكدا أن المقاومة هي السبيل لدحر الاحتلال، وإجباره على الرحيل من فلسطين والمقدسات.

‎وأوضح مشعل أن بسالة المقاومين أمام جنود الاحتلال وعناصر وحداته الخاصة، تؤكد أن جذوة المقاومة متقدة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، ما يستدعي استمرار المحاولات لاستنهاض الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية، رغم ما تعانيه من ظروف صعبة، ويتطلب من باقي ساحات تواجد أبناء الشعب الفلسطيني مزيدا من الانخراط في مسيرة المقاومة.

‎وأشار إلى أن استشهاد الشبان الخمسة في القدس المحتلة وجنين تأكيد على صوابية طريق المقاومة، في ظل فشل كل الخيارات الأخرى.

وشدد رئيس حماس في الخارج على أن فصائل المقاومة مجتمعة وقادتها سوف تبقى على الدوام وفية لدماء الشهداء، وتضحياتهم حتى تحقيق الانتصار على الاحتلال.