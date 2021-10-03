اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون "بيارة سعود"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية تخللها اعتقال 12 مواطنا تجرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة بأعمال مقاومة شعبية، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاقتحامات وتنفيذ الاعتداء على الفلسطينيين بالضفة والأغوار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خليل أبو عوض، وإبراهيم أبو عوض، وعلاء أبو عوض وسامي الوزير من مدينة نابلس. كما اعتقلت الفتى ثائر تركمان من مدينة جنين.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال 7 مواطنين وهم: توفيق أحمد عمر، وعلي هاني أبو الخير، وعميد الناهض، وعمر محمد البرغوثي، ومحمد ناصر الخواجا، ومحمد مصطفى عيسى والفتى عاصف الرفاعي.

وعلى صعيد اعتداءات وإرهاب المستوطنين، اقتحم عشرات المستوطنين، في ساعات متأخرة من الليل، منطقة "بيارة سعود"، بالقرب من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وذكر مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات أن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة "بيارة سعود"، وبقوا فيها حتى ساعات الفجر الأولى.

يشار إلى أن المستوطنين يسعون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المعسكر التابع للاحتلال المقام على أراضي المواطنين في منطقة بيارة سعود.

وحاول المستوطنون أكثر من مرة منذ بداية العام الحالي، إقامة بؤرة استيطانية على أراضي الموطنين.

وتشهد المنطقة اقتحامات المستوطنين والمبيت فيها وفي معسكر تياسير الاحتلالي الذي أخلي قبل عدة سنوات.

ولوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير، وتواجدا شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية.