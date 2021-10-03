  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون "بيارة سعود"

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 09:17

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون "بيارة سعود"
الاحتلال يوفر الحماية لاعتداءات المستوطنين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية تخللها اعتقال 12 مواطنا تجرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة بأعمال مقاومة شعبية، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاقتحامات وتنفيذ الاعتداء على الفلسطينيين بالضفة والأغوار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خليل أبو عوض، وإبراهيم أبو عوض، وعلاء أبو عوض وسامي الوزير من مدينة نابلس. كما اعتقلت الفتى ثائر تركمان من مدينة جنين.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال 7 مواطنين وهم: توفيق أحمد عمر، وعلي هاني أبو الخير، وعميد الناهض، وعمر محمد البرغوثي، ومحمد ناصر الخواجا، ومحمد مصطفى عيسى والفتى عاصف الرفاعي.

وعلى صعيد اعتداءات وإرهاب المستوطنين، اقتحم عشرات المستوطنين، في ساعات متأخرة من الليل، منطقة "بيارة سعود"، بالقرب من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وذكر مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات أن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة "بيارة سعود"، وبقوا فيها حتى ساعات الفجر الأولى.

يشار إلى أن المستوطنين يسعون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المعسكر التابع للاحتلال المقام على أراضي المواطنين في منطقة بيارة سعود.

وحاول المستوطنون أكثر من مرة منذ بداية العام الحالي، إقامة بؤرة استيطانية على أراضي الموطنين.

وتشهد المنطقة اقتحامات المستوطنين والمبيت فيها وفي معسكر تياسير الاحتلالي الذي أخلي قبل عدة سنوات.

ولوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير، وتواجدا شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#الأغوار
#اعتقالات
#مستوطنون
#طوباس

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع
تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع

2021-10-03

وفد رفيع من "حماس" إلى القاهرة... الأحد
وفد رفيع من "حماس" إلى القاهرة... الأحد

2021-10-02

الاحتلال يعتقل فلسطينيين حاولا اجتياز الحدود من غزة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين حاولا اجتياز الحدود من غزة

2021-10-02

الأكثر قراءة

6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

2021-10-02
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

2021-10-02
بينيت وشبتاي يهددان بـ

بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة

2021-10-02
زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

2021-10-02
تقرير: إسرائيل تمارس ضغوطا لتهجير 3 آلاف فلسطيني بالضفة

تقرير: إسرائيل تمارس ضغوطا لتهجير 3 آلاف فلسطيني بالضفة

2021-10-02