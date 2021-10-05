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مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 10:25

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت التضييق على الفلسطينيين بالدخول للمسجد وفرض تقييدات على تنقلهم خلال الاقتحامات.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها عناصر الاحتلال بحق الشبان.

وخلال الأعياد اليهودية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تم اقتحام الأقصى من قبل 6117 مستوطنا.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، والتي ازدادت وتيرتها خلال الأعياد اليهودية.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#الاحتلال

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