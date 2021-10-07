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حراك أردني فلسطيني "لوضع حدّ لانتهاكات الاحتلال في القدس"

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 20:34

حراك أردني فلسطيني "لوضع حدّ لانتهاكات الاحتلال في القدس"
(أ ب)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم، الخميس، أنَّه يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كلِّ مكونات المجتمع الدَّولي من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس، ومنع قرارهم حول صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسميّة أنَّ رسائل ستوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن انتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة، حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، "في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والوصاية الهاشمية بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن الرسائل ستتضمن أيضا "موافقة الاحتلال على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس".

وحول الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، في الـثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة كينيا، قال "إنَّ هذا الاجتماع سيكون ميدانًا آخر في النقاش العام والمفتوح، للتطرق إلى كلِّ هذه المسائل، والطلب من دول مهمة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية أن يدلوا ببيانات سواء مباشرة أو مكتوبة عن كل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات".

بموازاة ذلك، أكّد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، أنّ "إسرائيل تستند على قوانين عنصرية في شرعنة انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك".

وقال "لقد حددت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي، واتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف 1947 وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية مجمع عليها".

وأضاف أنّ "المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونما، وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم، فلا يجوز لليهود أن يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الأشكال".

وتابع "ليس هناك ما يبرر التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية، والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، ولا اعتراف إطلاقا بقرارات المحاكم الإسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا بما في ذلك قراره بالسماح بالصلاة الصامتة للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "هذه المحاكم أداة تنفيذ بيد الاحتلال الإسرائيلي".

بودكاست عرب 48

#الأردن
#الاحتلال
#القدس
#فلسطين
#رياض منصور

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