إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب، اليوم، الجمعة، 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، إنّ الصحافي نسيم معلا أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عند جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، شماليّ الضفة.

وأضاف جبريل أن طواقم الهلال تعاملت مع إصابة شاب آخر بقنبلة غاز بقدمه، ونقل إلى المستشفى لإجراءات الفحوصات.

كما ذكر أن 34 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بيتا.

أما في قرية بيت دجن، شرق نابلس، فقال جبريل، إنهم تعاملوا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 إصابات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت هناك.

كما اندلعت مواجهات مماثلة، في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، شماليّ الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان المقاومة الشعبية، في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية مباشرة، استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني وقنابل الصوت، مما أدى لإصابة 3 شبان في الأطراف عولجوا جميعهم ميدانيا.

وفي وسط الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بدو شمال غربيّ القدس المحتلة.

وأضافت أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة الكرم في البلدة، وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويُنظم الفلسطينيون، أسبوعيًا، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة.

وفي جنوبيّ الضفة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية في وسط مدينة الخليل.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة انطلقت من مسجد الحسين إلى دوار ابن رشد وسط المدينة، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم إداريا، أقدمهم كايد الفسفوس منذ 86 يومًا، يليه مقداد القواسمة منذ 79 يوما، وعلاء الأعرج منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 53 يوما، ورايق بشارات منذ 48 يوما، وشادي أبو عكر منذ 45 يوما.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.