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مستوطنون يقتلعون 900 شجرة من سبسطية والاحتلال يهدم "بركسا" بسلفيت

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 14:20

مستوطنون يقتلعون 900 شجرة من سبسطية والاحتلال يهدم "بركسا" بسلفيت
قطف الزيتون وسط مضايقات جنود الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، نحو 900 شتلة مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار الزيتون، من أراضي سبسطية قضاء نابلس، فيما هدمت سلطات الاحتلال "بركسا" في بلدة حارس قضاء سلفيت.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "المستوطنين اقتلعوا نحو 700 شتلة مشمش، و200 شتلة زيتون من الأراضي المحاذية لمستوطنة " شافي شمرون"، بعد سرقتهم في ساعات الصباح ثمار الزيتون من مساحة 18 دونما تعود للمواطن مجد طلال شحادة، ومنع الأهالي الوصول إليها".

وأكد أن المستوطنين وضعوا سياجا حول عدد من قطع الأراضي، تمهيدا للاستيلاء عليها وسرقتها، عدا عن الاعتداءات المتكررة والاقتحامات شبه اليومية للموقع الأثري في البلدة.

يشار إلى أن المستوطنين سرقوا طوال الأيام الماضية ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا، فيما تصدى أهالي قرية دير الحطب، قبل يومين لهجوم مستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة "ألون موريه".

وتتصاعد سرقة ثمار الزيتون خلال الفترة الحالية في كافة المناطق، وقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى سرقة وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، "بركسا" على المدخل الغربي لبلدة حارس غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس المجلس القروي عمر سمارة إن قوات الاحتلال هدمت "بركسا" تعود ملكيته للشقيقين أسامة وبلال تحسين شملاوي، علما أنه مقام على أراضي المواطن جودت علي عقل.

وأشار سمارة إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد سلمت المواطنين قرار الهدم قبل يومين.

بودكاست عرب 48

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