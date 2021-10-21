غزة: 5 وفيات و355 إصابة جديدة بكورونا

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، أنها أجرت 1907 فحوصات مخبرية، أمس الأربعاء، لافتة إلى تعافي 700 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 181470 إصابة، والحالات النشطة 9072 حالة، وإجمالي المتعافين 170876حالة، والوفيات 1522 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في تقريها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 120 حالة في أقسام كورونا.

أما بشأن التطعيمات، أفادت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 467690 شخصا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، انكسار المنحنى الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفاض عدد الإصابات التي تسجل يوميا، فيما لا تزال الوفيات في ازدياد.

وطالبت الصحة، المواطنين المطعمين وغير المطعمين بارتداء الكمامات، لأن متحور دلتا ما زال منتشرا، وهو خطير جدا، وخاصة على فئة الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تشخيص أي وجود للسلالة الجديدة للفيروس التي أعلنت عن اكتشافها وزارة الصحة الإسرائيلية والمسماة (AY4.2)، حتى الآن، وستقوم الصحة بإجراء فحوصات مخبرية بشأنها.