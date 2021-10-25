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الأمم المتحدة: تصنيف المؤسسات الستّ "إرهابية" يقوّض حقوق الإنسان بشكل خطير

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 20:05

الأمم المتحدة: تصنيف المؤسسات الستّ "إرهابية" يقوّض حقوق الإنسان بشكل خطير
رؤساء بعض المؤسسات الستّ (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، إثر قرار صدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات "إرهابية".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز في بيان، إن "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ".

وأضافت: "كما ينطوي التصنيف على إمكانية تقويض عملها (المؤسسات) في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".

وأفادت بأنها "تواصل مناقشة هذه المشكلة مع السلطات الإسرائيلية".

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وعلى مدى سنوات، حظر الاحتلال عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضًا | مبعوث إسرائيليّ إلى واشنطن لتبرير تصنيف المؤسسات الفلسطينية "إرهابية"

والأحد، أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لقرار إسرائيل بشأن المؤسسات الأهلية الست، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات.

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#الأمم المتحدة
#المؤسسات الست

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