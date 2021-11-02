  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يخلي حيّ الشيخ جراح من المتضامنين بالقوّة

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 23:56

الاحتلال يخلي حيّ الشيخ جراح من المتضامنين بالقوّة
اعتداء على أهالي الشيخ جراح في وقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من المتضامنين مع أهله المهددين بالتهجير القسري لصالح الاستيطان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الشرقية من الحي وأخلته من المتضامنين، وأجبرتهم على المغادرة.

وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها في الحي، رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت العائلات في بيان أصدرته الثلاثاء: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة ’مستأجرين محميين’ عند الجمعية الاستيطانية ’نحلات شمعون’ وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأكدت العائلات المقدسية في البيان أن "هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#الشيخ جراح
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

2021-11-02

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 15.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 15.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

2021-11-02

تحذير من استشهاد الأسير الفسفوس: يرفض إجراء أية فحوصات إلا بمشفى فلسطيني
تحذير من استشهاد الأسير الفسفوس: يرفض إجراء أية فحوصات إلا بمشفى فلسطيني

2021-11-02

الأكثر قراءة

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

2021-11-01
الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

2021-11-01
العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

2021-11-01
تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس

تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس "إحباطا"

2021-11-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

2021-11-01