الاحتلال يخلي حيّ الشيخ جراح من المتضامنين بالقوّة

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من المتضامنين مع أهله المهددين بالتهجير القسري لصالح الاستيطان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الشرقية من الحي وأخلته من المتضامنين، وأجبرتهم على المغادرة.

وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها في الحي، رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت العائلات في بيان أصدرته الثلاثاء: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة ’مستأجرين محميين’ عند الجمعية الاستيطانية ’نحلات شمعون’ وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأكدت العائلات المقدسية في البيان أن "هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".