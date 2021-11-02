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مواجهات وإصابات بالدهيشة و13 معتقلا بالضفة

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 09:55

مواجهات وإصابات بالدهيشة و13 معتقلا بالضفة
مواجهات عند مشارف بلدة دورا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات بمناطق مختلف بالضفة الغربية تخللها مواجهات وإصابات في مخيم الدهيشة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، عمليات اعتقال واقتحامات، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي بيت لحم، أصيب شابان برصاص الاحتلال أحدهما في القدم وآخر بالركبة، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب شرق المدينة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صقر رقبان بعد مداهمة منزل عائلته في المخيم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم خزيمية من مخيم قباطية.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة، وقامت باعتقال الشابين وديع محمد عوايص دغلس ومعتز مهند دغلس بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها.

وفي محافظة قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت كل من: حمودة مصلح نزال وسليم السهم وحمزة صايل طه نزال ومؤمن عباده نزال وإيهاب أبو حامد، كما وتمت مداهمة منزل نضال عبد الرؤوف.

وخلال اقتحامها للمدينة اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين تمكنوا من إصابة آلية عسكرية بزجاجة حارقة.

وفي قلقيلية أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء مرورهما عن حاجز "إلياهو" العسكري.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل شريتح ومحمد رباح حنون من قرية المزرعة الغربية.

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