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الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و300 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 13:46

الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و300 إصابة جديدة بكورونا
تطعيم بلقاح مضادّ لكورونا في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و300 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في الخليل، وحالتان في نابلس.

وأشارت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 33، جنين 14، طولكرم 7، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 24، بيت لحم 7، طوباس 2، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، قطاع غزة 201".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت بحسب التالي: الخليل 29، جنين 14، طولكرم 4، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 11، بيت لحم 37، طوباس 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 4، سلفيت 4، نابلس 26، قطاع غزة 160".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 86 مريضا، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#غصابات كورونا
#وفيات كورونا

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