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الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و260 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 13:42

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و260 إصابة جديدة
(إعلام الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و432 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في قطاع غزة، وأربع حالات في الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 6، الخليل 37، بيت لحم 14، جنين 11، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 1، قطاع غزة 159".

وأكدت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، الخليل 7، بيت لحم 8، جنين 17، طولكرم 3، أريحا والأغوار 11، نابلس 19، رام الله والبيرة 22، قلقيلية 4، قطاع غزة 333".

وختمت وزيرة الصحة بالقول إن "46 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

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#الصحة الفلسطينية
#مستجدات كورونا
#غزة
#الضفة الغربية

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