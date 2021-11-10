مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم شرفة منزل ببيت صفافا

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي قامت بهدم شرفة منزل في بلدية بيت صفافا بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية بمحاذاة السور الشرقي من المسجد الأقصى، وصلوات صامتة قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار من الداخل والضفة الغربية.

وصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها وانتهاكاتها في القدس القديمة وبواباتها، بنشر إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين بالأقصى، عدا عن جملة استفزازات بحق الشبان.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

في بيت صفافا، هدمت سلطات الاحتلال شرفة منزل خارجية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الصافح، وهدمت شرفة خارجية لمنزل محمد حسين جمعة سلمان وتقدر مساحتها 40 مترا مربعا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.

وهدمت سلطات الاحتلال في 17 آب/أغسطس الماضي، حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمقدسي سلمان، بحجة عدم الترخيص.

أما في وادي الجوز، أخطرت سلطات الاحتلال منزلا في الحي بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل.

واقتحم عناصر شرطة الاحتلال برفقة طواقم من بلدية الاحتلال بالقدس، منزل الأسير محمود جواد جابر، بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهته الداخلية ومقتنياته.

وقالت والدة الأسير، عايدة جابر، إن قوات الاحتلال شرعت فعليا بهدم المنزل من الداخل قبل أن يتم اعتراضها، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100 ألف شيكل ما لم تقم بهدمه ذاتيا، حتى يوم السبت المقبل.