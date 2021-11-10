4 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 221 إصابة جديدة بالفيروس، و319 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في الضفة والقطاع، فإن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 15، الخليل 27، جنين 11، طولكرم 6، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، سلفيت 0، قطاع غزة 145.

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: بيت لحم 23، الخليل 61، جنين 31، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 6، طوباس 9، نابلس 8، سلفيت 0، قطاع غزة 155.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى وجود 47 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 82 مريضا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

في قطاع غزة، أشارت الصحة إلى تعافي 155 حالة جديدة من مصابي كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 181089 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 185279 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2583 حالة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 76، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 487417 شخصا.